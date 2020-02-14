В Украину прибудет координатор по вопросам противодействия терроризму Государственного департамента США посол Нейтан Сейлс. Его визит запланирован на 16 февраля.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Украина - не единственная в списке стран, которые посетит американский чиновник. Зарубежная поездка Сейлса начнется 13 февраля с Валлетты (Мальта), где он встретится с первыми лицами страны и пообщается с представителями Международного института правосудия и верховенства права. Эта организация при поддержке США подготовила более 5000 профессионалов в сфере уголовного правосудия.

Затем 14 февраля посол вместе с госсекретарем Майком Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и присоединится к круглому столу по вопросам безопасности в Сомали.

В ​​Киеве у Сейлса будут встречи, посвященные сотрудничеству в сфере противодействия терроризму. С кем именно, в посольстве не уточнили.

Как сообщала "Страна", сегодня Владимир Зеленский встретился с другими гостями из США - тремя сенаторами. Он рассказал им, как борется с олигархами. А в самом конце января к нам приезжал госсекретарь Майк Помпео.