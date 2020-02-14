В сети появилось видео, как днем 14 февраля на улице Березняковской в Киеве автомобиль сбил пешехода на переходе.

Соответствующий пост опубликован на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел 14 февраля в 13:45 на улице Березняковской, 12. На ролике видно, как несколько машин на очень высокой скорости едут по дороге. Потом одна из них сбивает пешехода, который переходит улицу на нерегулируемом пешеходном переходе - без светофора, но со соответствующим знаком и разметкой. От удара человека подбрасывает в воздух.

Скриншот, видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, это не первое ДТП, которое в последнее время происходило в Киеве на улице Березняковской. Так, там в конце января автомобиль вытолкнуло на встречку в результате столкновения.

А летом 2018 года на перекрестке Березняковской и Днепровской набережной группа молодых людей на черном BMW на скорости врезалась в припаркованные автомобили.