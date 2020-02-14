Национальный банк Украины анонсировал отмену покупку валюты бизнесом исключительно под обязательство. Это может произойти после окончательного утверждения новой программы с Международным валютным фондом. Об этом сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

"Улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку возможность продолжать валютную либерализацию. В планах НБУ – отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). Такой революционный шаг является возможным, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что отмена этого ограничения дает зеленый свет и для устранения ряда барьеров на валютном рынке, например, предоставление разрешения заключать валютные форварды под любые операции.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ отложил до июня требования к банкам раскрывать на сайтах полную информацию об услугах.

Также мы сообщали, что в НБУ говорят о резком снижении ставок по валютным и гривневым депозитам.