Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию. Она позволит пользователям просматривать публикации в ленте в хронологическом порядке.

Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на исследовательницу Джейн Манчун Вонг.

В 2016 году Instagram перешел от упорядочивания постов в ленте в соответствии со временем их публикации на алгоритм выбора наиболее привлекательных для пользователей. Тогда многие люди разочаровались в приложении, так как перестали видеть некоторые публикации. Однако в соцсети уверяли, что алгоритмическая подача лучше, чем хронологическая, и что Instagram не вернется к старой версии приложения.

Теперь сайт, похоже, нашел компромисс, позволяющий подписчикам выбирать способ просмотра постов.

Это обнаружила исследовательница Джейн Манчун Вонг. Она нашла доказательства того, что функция под неофициальным названием "Последние публикации" (Latest posts) позволит пользователям видеть в ленте недавние публикации. Функция работает параллельно обычному алгоритму.

В компании пока не комментируют эту информацию.

Как писала "Страна", в январе Instagram принял решение не показывать пользователям отфотошопленные фото.

Также мы сообщали, что в соцсети удалят посты с рекламой электронных сигарет и табака.