В Киеве житель одного из домов у Харьковского шоссе заподозрил неладное, когда увидел, как его сосед выносит мешок с мусором. В последствии в нем оказалась отрезанная голова женщины.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам мужчины, он решил перепроверить содержимое мешка, как только его сосед оставил его у мусорного бака. По словам очевидца, к мусорнику вел кровавый след. От увиденного он застыл на месте, ведь в середине мужчина увидел отрезанную голову. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства, но предварительно - голова принадлежала теще подозреваемого.

Как сообщала "Страна", в Киеве женщина зарезала сожителя после более чем 20 лет совместной жизни.

Также стало известно, что в Киевской области мужчина из ревности зарезал свою любимую.

Напомним, что слесарь, который зашел за сигаретами и зарезал ножницами продавщицу, получил срок.