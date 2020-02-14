Министр развития экономики, трговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что минимальный с 2016 года рост ВВП Украины, который наблюдался в октябре-декабре 2019 года, можно объяснить нетипичными сроками сбора урожая и снижением объемов производства промышленности.

Об этом Тимофей Милованов написал на странице в Facebook.

"В конце года экономика несколько замедлилась. Это было прогнозируемо и ожидаемо. Почему это произошло? Причин несколько: не совсем обычные сроки сбора урожая зерновых и других культур. Снижение объемов выпуска промышленности в IV квартале", - написал Милованов.

По его словам, причины, по которым описанное произошло, уже неоднократно комментировали, это негативные тенденции на внешних рынках, протекционистские меры со стороны США, проблемы с логистикой, теплые погодные условия.

Кроме того, по данным министра, в прошлом году промышленные предприятия массово проводили модернизацию.

Отметим, что рост ВВП Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Напомним, по прогнозам Нацбанка на 2020-2021 годы, темп реального роста ВВП Украины в 2020-2021 годах должен составить 3,5% и 4% соответственно. А в 2022 году, по оценкам регулятора, он также должен сохраниться на уровне 4%.

Также "Страна" анализировала, чем жила украинская экономика в 2019 году и что с ней будет в 2020-м. В материале шла речь о том, что строя планы на будущее, новый Кабмин Гончарука обещал Украине рекордный рост экономики - на 40% за пять лет, однако, судя по всему, это невозможно.

Кроме того, о том, что ВВП не вырастет, стало известно из "пленок Гончарука", обнародованных в январе текущего года.