В Киеве на улице Андреевской под колеса сдающего назад микроавтобуса попал пешеход. Несмотря на то, что после этого водитель Mercedes продолжил маневр, пешеход остался жив. Инцидент попал на видео и опубликован на странице "Киев операивный" в соцсети.

Уточняется, что ДТП произошло в пятницу, 14 февраля, около 13 часов. Информацию о наезде на человека сообщили на линию 102.

"Предварительно, событие было квалифицировано как ДТП с пострадавшим, но, опросив участников события и просмотрев видео с камер, инспекторы установили, что пешеход телесных повреждений не получил, а водитель Mercedes - материального ущерба, ведь на его транспортном средстве не было никаких механических повреждений", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове легковушка снесла двух женщин, переходивших дорогу по зебре, оба пешехода погибли.

Также мы сообщали, что на видео попало смертельное ДТП в Новой Каховке с пьяным водителем внедорожника.