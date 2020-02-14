Редакция программы "Схемы" опубликовала свою позицию по поводу ситуации, сложившейся вокруг последнего выпуска передачи о якобы состоявшейся в Омане встрече Владимира Зеленского с Николаем Патрушевым. В редакции недоумевают по поводу намерения Офиса президента подавать в суд за ложь.

Заявление авторов программы опубликовано в Facebook и на сайте "Радио Свобода".

В заявлении журналисты делают упор на то, что они не утверждали, что имела место встреча Патрушева и Зеленского в Омане.

"Если в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материалах нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена ​​в сюжете, - сказано в заявлении.

Также редакция "Схем" обвинила Офис президента в давлении на журналистов.

"Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты - Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю.

Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение Общественном вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела", - говорится в заявлении редакции.

Ранее "Страна" публиковала материал о сюжете "Схем" и первую критику в его адрес.

Мы также приводили позицию Офиса президента по поводу программы.