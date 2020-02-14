Президент Беларуси Александр Лукашенко грозит начать отбор нефти из транзитной магистральной трубы "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.

Об этом сообщает госагентство "БелТА".

"Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе они поставили всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что озвучил такую позицию на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Я никого не шантажировал", - отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, в феврале Беларусь может забрать из транзитного потока до 2 млн тонн нефти в случае отсутствия регулярных поставок.

"Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать", - предупредил Лукашенко.

По его словам, "через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти".

"И Россия не имеет никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть", - отметил глава государства.

Ранее Лукашенко объявил о планах по реверсу из Европы по нефтепроводу "Дружба".

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Напомним, цены на нефть растут третий день подряд после вызванного коронавирусом падения.