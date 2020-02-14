В 2019 году негативное сальдо внешней торговли Украины увеличилось на 8,8% - до 10,723 миллиардов долларов. В 2018 году показатель был 9,853 миллиардов долларов.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным ведомства, в 2019 году экспорт товаров по сравнению с 2018 годом увеличился на 5,8% (2,720 млрд долларов), составив 50,060 млрд долларов. Импорт увеличился на 6,3% (3,643 млрд долларов) - до 60,784 млрд долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82, в 2018 году он был 0,83.

Сезонно скорректированные объемы экспорта товарами в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года сократились на 4,6%, импорта - практически не изменились. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2019 года было отрицательным и составило 1,030 млрд долларов.

Напомним, Милованов заявил, что Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины.