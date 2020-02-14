В Харькове под колесами автомобиля погибли две женщины, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Смертельное ДТП произошло на проспекте Льва Ландау в пятницу, 14 февраля, около 15:10. Об этом сообщается на сайте ГУНП Харьковской области.

Уточняется, что на месте ДТП работала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Установлено, что 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на двух женщин в возрасте около 50-60 лет. От полученных травм женщины погибли. Их личности сейчас устанавливаются.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете Слободского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Харьковчане в соцсетях пишут о том, что сбивший женщин автомобиль ехал на большой скорости. Местные жители сетуют, что на месте, где произошло смертельное ДТП нет светофора и это часто становится причиной аварий.

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