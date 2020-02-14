Цены на нефть растут в пятницу, 14 февраля, Brent завершает неделю повышением примерно на 5%, которое стало максимальным с сентября. Рост обусловлен сигналами о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 МСК в пятницу составила $57,22 за баррель, что на $0,88 (1,56%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,61 (1,19%) - до $52,03 за баррель. С начала этой недели подъем WTI составляет порядка 3%.

Китайские нефтеперерабатывающие компании начали активно покупать нефть, дешевевшую в последние несколько недель, что стало сюрпризом для трейдеров, сообщает агентство Bloomberg.

ОПЕК, Международное энергетическое агентство (МЭА) и Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США расходятся в оценках того, насколько существенно распространение коронавируса повлияет на спрос на нефть. Все три организации ожидают снижения спроса, однако прогнозируемое МЭА падение спроса в три раза превышает оценки ОПЕК.

"Физические покупки нефти независимыми китайскими нефтеперерабатывающими компаниями идут вразрез с мнением о падении спроса внутри страны. Это согласуется с мнением о том, что худшее уже позади - распространение вируса ограничено и находится под контролем", - отмечает аналитик сырьевых рынков SEB Бьярн Шилдроп.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (18:00 по Киеву четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63 851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко объявил о планах по реверсу из Европы по нефтепроводу "Дружба".

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