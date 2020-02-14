В пятницу, 14 февраля, на межбанковском рынке курс гривни упал до 24,47 грн/$1 с 24,45 грн/$1 в предыдущий рабочий день. К окончанию валютных торгов котировки гривны составили 24,46-24,48 грн/$1.

Об этом сообщают дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

По данным Национального банка Украины, официальный курс украинской валюты по отношению к доллару США на межбанке в День влюбленных укрепился до 24,44 грн/$1 с 24,50 грн/$1.

Также сегодя мы публиковали публиковал котировки гривны по отношению к главным мировым валютам на понедельник, 17 февраля, согласно финрегулятору.

Ранее "Страна" сообщала о том, что доллар и дальше будет демонстрировать подорожание по причине того, что иностранцы перестали заваливать Украину валютой.