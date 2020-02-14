В субботу, 15 февраля, когда христиане отмечают Сретение Господне, и в воскресенье в Украине не ожидается серьезных осадков и сильного ветра. Поэтому в выходные можно будет гулять спокойно. Об этом на своей странице в соцсети пишет синоптик Наталья Диденко. Также она опубликовала карту прогноза силы ветра, который будет северо-западного направления с переходом в воскресенье на юго-западный.

"Осадки также - ничего серьезного. Разве что 15-го февраля на Западе и Севере местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха существенно не изменится, в субботу + 1 + 5, в воскресенье + 3 + 8 градусов. На юге на несколько градусов теплее.

В Киеве Сретения будет с облаками и время небольшими осадками, в воскресенье - в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля +3 градуса, 16 февраля +6 градусов", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Антарктиде термометр показал температуру почти на градус выше предыдущего рекорда.

Также мы сообщали, что за 2019 год в Киеве побито 36 температурных рекордов.