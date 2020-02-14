Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ряд вопросов, которые касаются подготовки к "нормандскому саммиту", процесса освобождения удерживаемых украинцев и активизацию работы Трехсторонней контактной группы.

Пресс-служба Офиса президента предоставила несколько иную картину телефонного разговора. В коммюнике главы государства говорится, что стороны переговоров в ходе телефонного разговора обсудили процесс освобождения удерживаемых украинцев на территории ОРДЛО, Крыма и Россииы, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки" и выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже.

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Еще одна тема, которую сегодня обсудили президенты по телефону, как сообщают в Кремле, стала тема недопустимости искажения правды о событиях Второй мировой войны. Также в ходе разговора Путин прямо спросил у Зеленского, будет ли Киев выполнять Минские договоренности. Ответ Зеленского на этот вопрос не приводится.