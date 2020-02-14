Доклад о 12 шагах для усиления безопасности Украины и евроатлантического региона, обнародованный 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, больше недоступен для чтения.

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Между тем, в докладе содержались предложения по разрешению конфликта на востоке Украины. Он был подписан несколькими десятками членов группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности. В документе шла речь о восстановлении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, создании зоны свободной торговли на Донбассе и разработке дорожной карты по снятию санкций с РФ в случае выполнения договоренностей.

Скриншот: securityconference.org

Напомним, днем 14 февраля в Мюнхене началась конференция по безопасности, на которой завтра, 15-го числа, выступит Зеленский.