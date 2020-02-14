Беларусь разрабатывает схему реверса нефти из польского Гданська по одной из веток нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы сейчас из Гданьска - купим (нефть - Ред.) у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки - поставим по трубе", - заявил белорусский лидер, передает "БелТА".

По его словам, сейчас в Беларуси рассматривается вариант с поставками нефти из Евросоюза по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба".

"Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы", - добавил Лукашенко.

Сегодня мы сообщали, что Беларусь и Россия подписали документ, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа Минску в 2020 году на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб.м.

Напомним, что ранее в январе президент страны Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.

Также "Страна" писала о том, что до того, как Беларусь договорилась с Россией, республика начала закупки норвежской нефти.