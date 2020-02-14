Лукашенко объявил о планах по реверсу из Европы по нефтепроводу "Дружба"
Беларусь разрабатывает схему реверса нефти из польского Гданська по одной из веток нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы сейчас из Гданьска - купим (нефть - Ред.) у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки - поставим по трубе", - заявил белорусский лидер, передает "БелТА".
По его словам, сейчас в Беларуси рассматривается вариант с поставками нефти из Евросоюза по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба".
"Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы", - добавил Лукашенко.
Сегодня мы сообщали, что Беларусь и Россия подписали документ, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа Минску в 2020 году на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб.м.
Напомним, что ранее в январе президент страны Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
Также "Страна" писала о том, что до того, как Беларусь договорилась с Россией, республика начала закупки норвежской нефти.