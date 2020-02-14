В ходе телефонного разговора 14 февраля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обсуждали не только Минские соглашения, но и Вторую мировую войну.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, сообщается, что президент РФ сказал Зеленскому, что недопустимо "искажать историческую правду о событиях Второй мировой войны", и подчеркнул "вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии".

Напомним, о телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского 14 февраля сообщили в Офисе президента Украины. Уточнялось, что главы государств обсуждали ход выполнения договоренностей, которых достигли в декабре в Париже во время Нормандской встречи, а также проведение еще одного саммита "Нормандской четверки".

Впрочем, позже в Кремле сообщили, что президент РФ прямо спросил у Зеленского, будет ли Киев выполнять Минские соглашения.