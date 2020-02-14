Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи, чтобы обсудить ход антикоррупционных реформ в Украине и сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), а также вопросы деолигархизации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили ход реформ в Украине, в частности отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом. Также президент выразил благодарность США за финансовую, военную и техническую помощь. Он подчеркнул, что одной из самых важных своих задач считает смену имиджа Украины в мире. "Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом", – сказал глава государства.

Во время встречи Зеленский отметил хорошие отношения Украины с МВФ. "Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов", - сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку. "Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину – наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах", – сказал Владимир Зеленский.

В числе законов, которые способствуют деолигархизации, он отметил приватизацию более полутысячи государственных предприятий. "Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве", - добавил он. Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в нашей стране, и США готовы поддерживать Украину на пути этих изменений.

Как сообщала "Страна", появился перечень из 219 объектов, которые нельзя приватизировать полностью.

Напомним, что Зеленский дал Гончаруку два месяца на подготовку "Укрспирта" к приватизации.