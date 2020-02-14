В субботу, 15 февраля, в западных областях Украины ожидается снег с дождем. Ночью в этих регионах ожидается от -1 до +2 градусов, а днем потеплеет до +5. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных регионах завтра также обещают снег с дождем. Ночью от -1 до +1, днем до +5 градусов. Снег с дождем будет беспокоить и северные области страны, где ночью прогнозируют до одного градуса мороза, а днем - до +4.

На востоке страны - без осадков. Ночью морозно - до -3-6 градусов, а днем от 0 до +4. В южных областях - тепло и сухо. Ночью от -1 до +3, а днем потеплеет до +6-8 градусов.

В Киеве в субботу синоптики не исключают снег с дождем. Ночью от -1 до +1, а днем - до +5.

Фото: meteo.gov.ua

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