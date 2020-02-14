В ходе телефонного разговора с президентом Украины Влдимиром Зеленским 14 февраля президент РФ прямо спросил, намерен ли Киев выполнять Минские соглашения.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности", - сказано в сообщении.

Ответ Зеленского на этот вопрос не приводится.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины сообщили, что 14 февраля Владимир Зеленский обсуждал с Путиным выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки"

Ранее сообщалось, что недавно в МИД России предупредили, что апрельская встреча "Нормандской четверки" под угрозой срыва.