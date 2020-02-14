Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение суда о продлении содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета на 20 февраля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Антоненко Станислава Кулика.

На вопрос журналиста, на когда перенесли рассмотрение апелляционной жалобы на продление меры пресечения Антоненко, Кулик ответил: "20 февраля в 10:30". Рассмотрение апелляции перенесли из-за непоступления материалов дела из Печерского суда и недоставки Антоненко в апелляционный суд.

Напомним, названа дата суда над подозреваемой в убийстве Юлией Кузьменко.

Также стало известно, что апелляционный суд Киева оставил Яну Дугарь под ночным домашним арестом.