Украинские националисты требуют, чтобы президент Владимир Зеленский раскрыл информацию о своей загадочной поездке в Оман в противном случае Нацкорпус грозит поддержать обращение в парламент о создании специальной следственной комиссии. Об этом говорится на сайте Нацкорпуса.

Для акции националисты подготовили плакаты, среди которых: "Love is прятаться вместе в Омане" и фото Зеленского с Патрушевым, Зеленский и Путин в сердечках, портрет Путина у Зеленского над кроватью.

Уточняется, что националисты считают угрозой нацбезопасности возможную тайную встречу в Омане Владимира Зеленского с доверенным лицом Путина, секретарем СНБО РФ Николаем Патрушевым, информация о которой появилась в СМИ.

"До сих пор президент избегал четкого ответа на вопрос относительно обстоятельств поездки в Оман. Зеленский должен прекратить прятаться от народа и дать четкий ответ на вопросы, которые волнуют общество: это был государственный или частный визит, он осуществлялся за государственные или частные средства, была встреча с Патрушевым или нет, о чем проходили переговоры", - говорится в заявлении.

Плакаты националистов на акции протеста, копирующие "Love is..." Фото с сайта Нацкорпуса

Националисты потребовали, чтобы президент Зеленский официально отреагировал на расследование, опубликованное журналистами и раскрыл информацию о программе визита в Оман.

Это сообщение уже прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны":

"Как и предполагала "Страна", информация о якобы встрече Зеленского и Патрушева, несмотря на официальные опровержения со всех сторон, уже живет своей жизнью.

Ее активно педалируют порохоботы и националисты.

Партия Порошенко уже требует от Зеленского детального отчета о поездке.

Того же требует и Нацкорпус, параллельно угрожая Зеленскому обвинениями в госизмене.

"Национальный корпус требует от президента Зеленского официально отреагировать на расследование, опубликованное журналистами, полностью раскрыть информацию о программе визита в Оман, а также переговоры, которые происходили во время этой поездки.

В противном случае украинский народ будет иметь все основания требовать детального расследования деятельности президента Украины на предмет государственной измены. Национальный корпус поддержит обращение в парламент о создании специальной следственной комиссии по этому вопросу", - говорится в заявлении партии Билецкого.

Судя по всему, тему будут и далее разгонять, «кошмаря» Зеленского, чтоб тот не пошёл на какие-то компромиссы с Россией.

Повторимся, лучшая тактика с такой ситуации - действовать в открытую и четко артикулировать свою позицию. Если есть цель - мир на Донбассе, то к ней нужно идти не обращая внимание на партии, которые в сумме набрали на выборах 10%".

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от партии Порошенко хочет обвинить Зеленского в госизмене за возможную встречу с Патрушевым в Омане.

Также мы сообщали, что в Кремле назвали ложью информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане.