Нацкорпус пришел на Банковую с плакатом "Love is прятаться вместе в Омане" и фото Зеленского с Патрушевым
Украинские националисты требуют, чтобы президент Владимир Зеленский раскрыл информацию о своей загадочной поездке в Оман в противном случае Нацкорпус грозит поддержать обращение в парламент о создании специальной следственной комиссии. Об этом говорится на сайте Нацкорпуса.
Для акции националисты подготовили плакаты, среди которых: "Love is прятаться вместе в Омане" и фото Зеленского с Патрушевым, Зеленский и Путин в сердечках, портрет Путина у Зеленского над кроватью.
Уточняется, что националисты считают угрозой нацбезопасности возможную тайную встречу в Омане Владимира Зеленского с доверенным лицом Путина, секретарем СНБО РФ Николаем Патрушевым, информация о которой появилась в СМИ.
"До сих пор президент избегал четкого ответа на вопрос относительно обстоятельств поездки в Оман. Зеленский должен прекратить прятаться от народа и дать четкий ответ на вопросы, которые волнуют общество: это был государственный или частный визит, он осуществлялся за государственные или частные средства, была встреча с Патрушевым или нет, о чем проходили переговоры", - говорится в заявлении.
Плакаты националистов на акции протеста, копирующие "Love is..." Фото с сайта Нацкорпуса
Националисты потребовали, чтобы президент Зеленский официально отреагировал на расследование, опубликованное журналистами и раскрыл информацию о программе визита в Оман.
Это сообщение уже прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны":
"Как и предполагала "Страна", информация о якобы встрече Зеленского и Патрушева, несмотря на официальные опровержения со всех сторон, уже живет своей жизнью.
Ее активно педалируют порохоботы и националисты.
Партия Порошенко уже требует от Зеленского детального отчета о поездке.
Того же требует и Нацкорпус, параллельно угрожая Зеленскому обвинениями в госизмене.
"Национальный корпус требует от президента Зеленского официально отреагировать на расследование, опубликованное журналистами, полностью раскрыть информацию о программе визита в Оман, а также переговоры, которые происходили во время этой поездки.
В противном случае украинский народ будет иметь все основания требовать детального расследования деятельности президента Украины на предмет государственной измены. Национальный корпус поддержит обращение в парламент о создании специальной следственной комиссии по этому вопросу", - говорится в заявлении партии Билецкого.
Судя по всему, тему будут и далее разгонять, «кошмаря» Зеленского, чтоб тот не пошёл на какие-то компромиссы с Россией.
Повторимся, лучшая тактика с такой ситуации - действовать в открытую и четко артикулировать свою позицию. Если есть цель - мир на Донбассе, то к ней нужно идти не обращая внимание на партии, которые в сумме набрали на выборах 10%".
Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от партии Порошенко хочет обвинить Зеленского в госизмене за возможную встречу с Патрушевым в Омане.
Также мы сообщали, что в Кремле назвали ложью информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане.