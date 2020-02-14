Российский художник-акционист Петр Павленский, который покинул РФ в 2017 году и получил убежище во Франции, обнародовал секс-видео, на котором, по его словам, запечатлен первый номер в списке партии Макрона Бенжамен Гриво, претендовавший на пост мэра Парижа. Гриво снял свою кандидатуру с выборов.

Павленский обнародовал в Facebook ссылку на "новый политический порноресурс", где он опубликовал статью о Гриво, а также переписку политика с молодой девушкой и видео сексуального характера, которые он ей отправлял.

Также Павленский написал о "фанатичной вере в семейные ценности" со стороны Гриво, обвинив его в лицемерии.

Сам участник скандала заявил, что за последний год он и его семья получили "много клеветнических замечаний, лжи, слухов, анонимных атак... и даже угроз смерти". После этого он также снял свою кандидатуру с выборов, пишет газета Liberation.

Скриншот: Facebook/ Петр Павленский

Напомним, в 2017 году художник Петр Павленский, прибивавший гениталии к брусчатке, поджег здание центробанка в Париже.

После этого Павленского, попытавшегося сжечь Банк Франции, арестовали, а осенью 2018 года выпустили из-под стражи.