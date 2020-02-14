В Днепре музыкальный руководитель детского художественного коллектива подозревается в распространении детского порно и изнасиловании 12-летней девочки.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что 56-летний музрук работает в одном из детских художественных коллективов Днепра. Прокуратура подозревает его в том, что мужчина неоднократно насиловал 12-летнего ребенка и записывал содеянное на видео с целью последующей продажи в Интернете.

"Днепропетровской местной прокуратурой № 3 совместно с Управлением противодействия киберпреступности в Днепропетровской области Департамента киберполиции и Днепровским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области выявлен факт изнасилования малолетнего ребенка и распространения видеопродукции порнографического характера (ч.4 ст.152, ч.4 ст. 301 УК Украины)", — указано в сообщении.

Суд уже избрал насильнику меру пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент продолжается расследование.

Скриншот: Прокуратура Днепропетровской области в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что прокуратура Киева обжалует в суде слишком мягкий приговор мужчине, который в туалетах столичных школ осуществлял действия сексуального характера в отношении малолетних детей.

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