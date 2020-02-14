В нейтральных водах Персидского залива 8 февраля с борта "Виктория" на пути в Иран исчез 32-летний украинский моряк Александр Горяев. Он стал уже третьим по счету украинским моряком, кто пропал с судна за две недели.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" на странице в Facebook.

"За 16 дней с конца января по начало февраля уже в третий раз в Украину приходит жуткая весть об исчезновении с борта судна украинского моряка мирового торгового флота. 8 февраля 2020 с борта судна "Виктория" (cargo ship, флаг Belize, IMO 9065912) исчез Горяев Александр Александрович, 17.04.1987 г.р. гражданин Украины. Происшествие произошло в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран", - сообщили в фонде.

Родные моряка жалуются, что инцидент произошел 8 февраля, однако представитель крюинговой компании сообщил родным эту весть 13 февраля. "После списания капитану и старпому, на их место пришли граждане России из Ростова-на-Дону, с которыми у пропавшего Горяева А.А. были недоразумения, об этом Горяев А.А. сообщил родным в телефонном разговоре 23.01.2020 г.", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/assol.fund

Как сообщала "Страна", в феврале у берегов США с греческого судна исчез украинский моряк.

Еще один моряк пропал с борта торгового судна рейсом Нигерия - США.