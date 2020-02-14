Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в третьем - 4,1%, во втором - 4,6% и в первом - 2,5%. Такие данные обнародованы на сайте Госстата.

Фото: ukrstat.gov.ua

Как видим, темпы роста ВВП в последнем квартале прошлого года оказались минимальными, начиная с первого квартала 2016 года.

Напомним, Национальный банк Украины сохранил прогноз реального роста валового внутреннего продукта страны на 2020-2021 гг. - 3,5% и 4% соответственно. При этом регулятор ожидает сохранение его роста на 4% и в 2022 году.

Ранее "Страна" подробно рассказывала в чем причины замедления роста украинской экономики.

Главный фактор замедления роста ВВП - это падение промышленного производства в Украине, которое ускорилось как раз к концу 2019 года (в декабре падение составило 7,7% по отношению к декабрю предыдущего года). О причинах спада в промышленности подробно можно прочитать здесь.

Также мы сообщали, что в Украине планируют премии президента и премьера привязать к росту ВВП.