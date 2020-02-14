В России перепись населения, которая должна стартовать 1 октября 2020 года, оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса. Дело в том, что комплектующие для сборки планшетов, которые должны использоваться во время этого мероприятия, не доставили поставщикам устройств из-за карантина на фабриках в КНР.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет "Коммерсантъ".

Уточняется, что в ходе Всероссийской переписи населения хотят использовать 360 тысяч планшетов. А подрядчики "Ростелекома", которые должны их собрать, не могут получить нужные комплектующие. Уже прибывшей первой партии частей может быть недостаточно для необходимого количества устройств. Между тем, их должны отправлять в региональные органы Росстата уже этой весной.

В "Ростелекоме" комментировать о задержке поставок не стали, в Минпромторге заявили об отсутствии рисков переноса переписи из-за поставок оборудования. Журналисты сообщают, что сохраняется риск, что планшеты для переписи поставят только в Центральный регион России, а саму перепись будут дублировать на бумаге.

Напомним, по данным ВОЗ, китайским коронавирусом Covid-19 может заразиться две трети населения Земли.