Нацбанк опубликовал курс валют на понедельник, 17 февраля
Национальный банк Украины опубликовал котировки гривны по отношению к главным мировым валютам на понедельник, 17 февраля.
- USD - 1 доллар США - 24.447 грн
- EUR - 1 ЕВРО - 26.4944 грн
- GBP - 1 фунт стерлингов - 31.7982 грн
Так, по сравнению с курсом в пятницу, 14 февраля, гривна немного укрепится по отношению к доллару США с 24,4795 грн - на 3 копейки.
Что касается объемов продаж иностранной валюты, то на украинском межбанковском валютном рынке по состоянию на 12 февраля было продано 441,1 млн в долларовом эквиваленте в том числе $397,2 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что в четверг, 13 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 24,45 грн/$1 с 24,5125 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Также мы сообщали, что иностранцы перестали заваливать Украину валютой, доллар будет дорожать.
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