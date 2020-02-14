Национальный банк Украины опубликовал котировки гривны по отношению к главным мировым валютам на понедельник, 17 февраля.

USD - 1 доллар США - 24.447 грн

EUR - 1 ЕВРО - 26.4944 грн

GBP - 1 фунт стерлингов - 31.7982 грн

Так, по сравнению с курсом в пятницу, 14 февраля, гривна немного укрепится по отношению к доллару США с 24,4795 грн - на 3 копейки.

Что касается объемов продаж иностранной валюты, то на украинском межбанковском валютном рынке по состоянию на 12 февраля было продано 441,1 млн в долларовом эквиваленте в том числе $397,2 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что в четверг, 13 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 24,45 грн/$1 с 24,5125 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Также мы сообщали, что иностранцы перестали заваливать Украину валютой, доллар будет дорожать.