Министерство обороны Украины не намерено отказываться от призыва граждан на срочную военную службу. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Александр Полищук, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - заявил Полищук в пятницу на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По его словам, сейчас в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

В то же время в этом году, несмотря на законодательные нормы, призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.

Ранее "Страна" писала о том, что министр обороны пообещал в этом году призывать только украинцев старше 19 лет.

Также мы сообщали, что Минобороны разослало по регионам письма с разъяснением об отсрочке для 18-летних и 19-летних призывников.