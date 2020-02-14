Наблюдательный совет Одесского припортового завода удовлетворил просьбу директора предприятия Николая Синицы, который хочет получать в 10 раз меньше зарплату - вместо 650 тысяч гривен в месяц 65 тысяч. Вместо этого ему будет полагаться премия по результатам эффективности предприятия и надбавка за особый характер работы.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины.

"Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия. Руководитель предприятия, которое выбрано для приватизации должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора", - говорится в сообщении Фонда. Также сообщается, что для Синицы будет внедряться надбавка за особый характер работы и установлена премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.

Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности главы "Украинского государственного аэрогеодезического предприятия". Согласно его декларации на этой должности, кроме "Тандем-Д", он владеет еще несколькими фирмами. Так, ему принадлежит торговая марка сети ресторанов "Два гуся". Николай Синица в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от "Свободы". Кабмин назначил Синицу и.о. главы правления Одесского припортового завода 24 января 2020 года.

Напомним, Синица считает, что финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать ему заработную плату, установленную Контрактом, поэтому он попросил Фонд Одесского припортового завода определить ему оклад в 60 тысяч, как у предыдущего руководителя завода Сергея Назаренко.

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