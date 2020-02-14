На Мюнхенской конференции по безопасности предложили новый план деэскалации на Донбассе. Подготовила документ группа международных экспертов, в которую входят представители Европы, США, ОБСЕ, Украины и России.

Отметим, что это не решение самой Мюнхенской конференции. Однако достаточно важное предложение, которые на ней сделано. Вроде "плана Расмуссена", который впервые тоже прозвучал в Мюнхене и потом всерьез обсуждался как в Киеве, так и в Москве.

Правда, в отличие плана Расмуссена, который предусматривал введение миротворцев на Донбасс и поэтому провалился, нынешняя схема - более мягкая. И не требует резких военно-политических движений.

Но, видимо и у нее уже появились оппоненты. Через несколько часов после публикации на сайте Мюнхенской конференции, заявление по Украине оттуда пропало (однако ниже мы приведем его копию).

"Страна" разобрала ключевые пункты нового плана и вероятность их внедрения на востоке Украины.

12 пунктов по деэскалации на Донбассе

Авторами заявления стала "Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности". В числе экспертов - Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности, Игорь Иванов - экс-министр иностранных дел России, бывший заместитель главы МИД Украины Александр Чалый, бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

В документе 4 блока (безопасность, гуманитарный, экономика, политика) и 12 пунктов. Перечислим их детально.

Шаги по безопасности

Шаг 1: Восстановить Совместный центр по контролю и координации на Донбассе.

Восстановление СЦКК даст: дополнительную возможность для реализации минских соглашений; помощь в обеспечение быстрого реагирования на нарушения соглашений, включая реагирование на препятствия для мониторинга СММ; поддержку восстановления инфраструктуры и разминирования.

Шаг 2: Наладить диалог по военно-военному кризисному урегулированию в нормандском формате.

Лидеры стран Нормандской четверки установить диалог на уровне военных по урегулированию кризиса на Донбассе, чтобы ускорить имплементацию Минских соглашений. И напрямую в рамках "Нормандии" поддержать СЦКК, а также действовать на уровне экспертов – в рамках Совета Россия-НАТО или в качестве отдельной рабочей группы.

Шаг 3: Улучшение неограниченного доступа и свободы передвижения.

Хотя ситуация с безопасностью на востоке Украины улучшается, остается необходимость улучшить свободу передвижения для всех гражданских лиц, включая СММ ОБСЕ. Эта мера включает в себя создание большего количества КПВВ. Все стороны должны работать на это, чтобы усилить безопасность и поддерживать необратимое прекращение огня, которое согласуется с Минскими соглашениями. Отказ в доступе и подрывы ночного патрулирования должны прекратиться.

Гуманитарные шаги

Шаг 4: Найти пропавших без вести

Решение проблемы потребует объединить усилия всех заинтересованных сторон. В том числе, правозащитных организаций и семей, пропавших без вести. Необходимо идентифицировать и обнаружить тех, кто когда-либо пропал на территории страны. Содействовать в этом могли бы Международный комитет Красного Креста, Международная комиссия по пропавшим без вести, органы власти, гражданские организации и все, кто заинтересован в решении проблемы.

Шаг 5: Разминирование

Неотложной задачей является просветительская работа с гражданами регионов на Востоке Украины по проблематике опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Одновременно украинские власти и международное сообщество могли бы разработать специальную программу разминирования Донбасса.

Экономические шаги

Шаг 6: Ускорить восстановление Донбасса

На основе решений Мариупольского инвестиционного форума (октябрь 2019 года) целесообразно использовать намеченный на март 2020 года Дельфийский экономический форум. На нем могла бы получить развитие идея о создании при поддержке ЕС международного механизма восстановления Донбасса, а также связанной с ним международной конференции доноров с возможностью участия России. Такие меры могли бы серьезно помочь в восстановлении критически важной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования на Донбассе. В качестве первого шага в создании стратегии восстановления Донбасса требуется провести достоверную оценку потребностей региона.

Шаг: 7 Изучить создание зоны свободной торговли

Существует опыт создания зон свободной торговли для восстановления пострадавших от войны регионов. На экспертном уровне необходимо провести анализ мер по созданию на Украине зон свободной торговли как с ЕС, так и с Россией. Следует разработать конкретные шаги по поддержке экспорта из Донбасса в Россию (например, предоставить особые экспортные квоты).

Шаг: 8 Разработать дорожную карту по санкциям

Необходимо продумать, как конкретные действия по реализации минских соглашений могут привести к соответствующим изменениям в санкционном режиме.

Шаг 9: Устранить угрозу радиации

В Донецкой области и вокруг нее находится порядка 1,2 тыс. источников радиоактивного излучения, которые используются в медицинских, промышленных или научных целях. Часть из них уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс и теперь представляет серьезную угрозу для здоровья людей, безопасности и экологии.

Политические шаги

"Социальные преобразования внутри Украины, а также между Украиной и ее соседями, влияют на политику исторической памяти и национальной идентичности и поднимают сложные вопросы для правительства в отношении гражданства и языковых прав – с реальным влиянием на политику, экономику и безопасность", - говорится в документе.

Шаг: 10 Запустить новый диалог между Евроатлантическими странами о построении системы взаимной безопасности

Диалог должен быть санкционирован национальными лидерами. Его целью должно стать решение базовых проблем безопасности и преодоление ключевых разногласий. Диалог мог бы помочь углублению сотрудничества, улучшить взаимопонимание и предотвратить возможные конфликты.

Шаг: 11 Поддержать и определить области избирательного взаимодействие между ЕС и Россией

В 2020 году ЕС и России следует вывести избирательное сотрудничество в число приоритетов, в том числе поддерживая выполнение минских соглашений. Следует предпринять шаги в развитии отношений в областях совпадающих интересов (таких как наука и исследования, трансграничное и региональное сотрудничество, а также сотрудничество в области изменения климата и защиты окружающей среды). Такой опыт мог бы стать свидетельством того, что прогресс в развитии отношений выгоден обеим сторонам. Необходимо продолжить укрепление существующих экономических и гуманитарных связей.

Шаг: 12 Запустить новый национальный диалог об идентичности

Необходимо как можно скорее запустить новый всеобъемлющий национальный диалог в Украине. В диалоге должны принять участие лидеры общественного мнения, ведущие ученые и всемирно известные эксперты. Нужно дать возможность соседям Украины (в первую очередь Польше, Венгрии и России) также высказать свое мнение. Диалог должен затрагивать темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и проблемы меньшинств. Неотъемлемой частью диалога должны быть терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам как внутри страны, так и за рубежом.

Что означают 12 пунктов

Как видим, указанные пункты в основном не касаются вопросов, которые регулируются Минскими соглашениями. Там нет ничего ни про выборы, ни про особый статус.

Они призваны облегчить сосуществование Киева с "республиками" Донбасса по типу Молдовы и Приднестровья. Которые так и не соединились, но научились жить в мире.

Предложенными мерами решаются следующие задачи:

прекращения огня через ужесточения контроля за состоянием дел на фронте,

создание некоего механизма легализации экономики неподконтрольных территорий, чтоб предприятия там могли функционировать и экспортировать свою продукцию,

создание международного фонда по финансированию восстановления Донбасса,

запуск системного диалога ЕС и России.

То есть по сути это мягкая заморозка конфликта, с фактическим окончанием войны и экономическим возрождением Донбасса - в том числе за счет России. И урегулированием ряда гуманитарных вопросов - например, облегчения пересечения пунктов пропуска. А также - по запуску процесса нормализации отношений Евросоюза и РФ.

В Украине уже начали раздаваться голоса, что это ничего не решит, "пока российские войска будут находиться в Украине" (такую мысль высказал, к примеру, экс-премьер Арсений Яценюк).

Однако очевидно, что снятие напряженности вследствие этих мер как раз и может дать толчок реализации уже Минских соглашений - если не сейчас, то через несколько лет. А значит - и концептуальному решению вопроса Донбасса.

Вопрос только в том, будет ли политическая воля в Украине и России к реализации этих пунктов.

Уже упомянутый план Расмуссена был в 2019 году похоронен из-за неприемлимых для обеих сторон положений по миротворцам - РФ была против представителей НАТО, а Украина - ОДКБ в совместной миссии.

Что же до нынешнего плана, то для РФ он в теории может быть вполне приемлем. Тем более, что там предусмотрено создание дорожной карты, по которой с России начнут постепенно снимать санкции по мере деэскалации на Донбассе. Единственное, что Москве придется, согласно этому плану, поучаствовать в финансирования восстановления разрушенного войной региона, но это посильная плата за снятие санкций.

А вот в Киеве часть положений может вызвать протесты националистов. Например, пункт 12, который призывает к национальному диалогу внутри Украины с учетом уважения прав национальных меньшинств. Тем более - с привлечением стран-соседей, главным из которых является Россия.

Ясное дело, что эту идею со старта торпедируют сторонники "партии войны". В данный пункт зашита возможность пересмотра украинизации, а также отказ от навязывания националистической трактовки истории Украины. Без этого пересмотра никакой национальный диалог действительно невозможен, поскольку нынешних ценностных установок не разделяют миллионы украинцев.

То есть, чтобы выполнить 12-й пункт, властям придется уйти от политики идеологического диктата и перейти на поле национального компромисса. К чему у Зеленского пока не проявляют никакого интереса.

Возможно, что именно с этим связан забавный казус: через несколько часов 12 пунктов были удалены с сайта Мюнхенской конференции. Не исключено, что по жалобе Украины.