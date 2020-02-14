На встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями бизнеса обсуждался вопрос снижения подоходного налога.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Twitter.

"Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (ныне 18% +1,5%)", - говорится в сообщении министерства.

В пятницу, 14 февраля, прошла встреча Зеленского с бизнес-ассоциациями, в которой правительство представляла министр финансов Оксана Маркарова. По итогам мероприятия стало известно, что Министерство финансов анализирует возможность снижения ставки НДФЛ до 15% с нынешних 18%.

Скриншот: МинФин Украины в Твиттер

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