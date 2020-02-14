В пятницу, 14 февраля, с нахдящегося в изоляции у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, начали выпускать людей на сушу. Об этом сообщает информагентство AFP.

Уточняется, что правительство Японии разрешило пассажирам в возрасте 80 лет и старше сойти на сушу, а также предоставило им жилье.

Первая группа из 11 человек уже покинула лайнер. Водитель автобуса был с ног до головы облачен в белый защитный костюм, маску и очки.

"Те, кто дал положительный результат, будут переведены в больницу. Те, кто получит отрицательный результат, будут - по просьбе - высажены и переведены в жилье, предоставленное правительством", - сказал представитель министерства здравоохранения Японии Гаке Хасимото.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус на элитном круизном лайнере Diamond Princess подхватили еще 44 человека.

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