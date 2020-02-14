Несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения уже объявили, что авиарейс, который должен эвакуировать украинцев из охваченного коронавирусом Уханя, вылетит из Китая 18 февраля, в авиакомпании SkyUp, которая будет его выполнять, еще не знают точной даты.

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщают "Украинские новости".

Так, по данным перевозчика, рейс на Ухань еще не запланирован, точной даты пока что нет. В авиакомпании пообещали, что как только появятся точные дата и время, SkyUp совместно с Министерством здравоохранения организует брифинг.

Также перевозчик сообщил, что на вылете в Китай будут установлены специальные тамбуры, а по возвращению самолет будет обрабатываться санитарно-эпидемиологической службой.

"Будут применяться фильтры кондиционирования и самолет будет отстаиваться определенный период", - сообщили в пресс-службе SkyUp.

Отметим, что изначально эвакуация граждан Украины из китайского города Ухань должна была состояться во вторник, 11 февраля, но позже эту дату отсрочили.

Напомним, "Страна" подробно описывала, как украинцев будут вывозить из охваченного эпидемией Китая и куда их отправят на карантин.