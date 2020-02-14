Всемирная организация здравоохранения не видит оснований для отмены или переноса Олимпийских игр в 2020 году из-за китайского вируса Covid-19 даже не смотря на тот факт, что в Японии зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса.

Об этом сообщил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс в комментарии Reuters.

"Совет, который мы получили от ВОЗ, заключается в том, что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов отмены или переноса Игр", - сообщила Коутс.

Напомним, Олимпиада в Токио будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ранее руководитель организационного комитета Олимпийских игр 2020 года Тосиро Муто заявил, что распространение коронавируса может повлиять на темпы подготовки к Играм, которые пройдут летом в Токио. "Распространение коронавируса может "охладить" растущие темпы подготовки к Играм 2020 года - заявил Муто. - Я серьезно обеспокоен этим. Надеюсь, что нам как можно скорее удастся решить эту проблему".

Также мы писали о том, что в ВОЗ попросили у мирового сообщества $700 млн на борьбу с коронавирусом.

Ранее в ВОЗ сообщили, что китайским коронавирусом Covid-19 может заразиться две трети населения Земли.