В Украине впервые в период отопительного сезона суммы за тепло в платежках для населения в январе 2020 года снижены на 30% по сравнению с январем 2019 года. При этом раньше цена за транспортировку входила в общий тариф. Теперь их разделили компании, которые поставляют и транспортируют газ, но общая сумма все равно меньше.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Кабмин этой зимой совместно с представителями местной власти снизил сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это - первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются", - написал он.

По его словам, население получило две платежки - за газ и за транспортировку. "Но это не значит, что придется платить больше. Так, если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите, что в январе этого года сумма меньше, чем в январе 2019", - добавил премьер.

Ранее, по его словам, цена за транспортировку была включена в платежку и входила в общий тариф. Теперь их разделили компании, которые поставляют и транспортируют газ.

"Это решение искореняет олигархическую монополию. Сейчас появился цивилизованный рынок энергоносителей - поставщики услуг больше не будут навязывать! Каждый потребитель сможет сам выбирать себе лучшие условия. Тарифы не должны регулироваться вручную. Долгие годы это происходило именно так - и платежка только росло. Мы впервые уменьшили ее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.", - сообщил Гончарук.

Фото: t.me/PMHoncharuk

Напомним, что Гончарук рассказал Зеленскому, как удалось уменьшить платежки на тепло в Украине.

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