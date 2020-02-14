В пятницу, 14 февраля, в Мюнхене началась конференция по безопасности. На ней выступит и президент Украины Владимир Зеленский, его доклад запланирован на субботу, 15 февраля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Открытия конференции состоялось в 14:00 по берлинскому времени (15 часов по Киеву). В начале конференции с заявлением должен был выступить председатель конференции Вольфганг Ишингер, после него - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кроме того, в первый день на конференции выступят министр иностранных дел Германии Гайко Маас, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а в панельных дискуссиях примут участие президент Бундестага Вольфганг Шойбле, канцлер Австрии Себастьян Курц, спикер Палаты представителей США Ненси Пелози, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский, который с двухдневным визитом находится в Германии, выступит завтра, 15 февраля. Также в делегации от украинской стороны будут министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В этот же день в рамках конференции по безопасности состоится "Украинский ланч", организованный Фондом Виктора Пинчука и Ялтинской Европейской Стратегией.

Напомним, "Страна" писала о том, что на Мюнхенской конференции заявили о 12 шагах для прекращения войны на Донбассе.