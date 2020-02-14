В Кировоградской области правоохранители разоблачили и предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы безопасности Украины. Ее хотел заказать бывший муж, причем жизнь жены он оценил в одну тысячу долларов США.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, житель одного из городов Кировоградской области осуществляет поиск киллера для убийства бывшей жены, сотрудницы Академии Службы. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры по определению места жительства общего ребенка и выплаты алиментов.

Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику об его выполнении. Жизнь жены он оценил в одну тысячу долларов США. Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, средства перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБ Украины задержали бывшего мужа сразу после перечисления "киллеру" последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградской области.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об объявлении сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Видео: youtube.com

Напомним, что полиция ищет убийцу, который расстрелял пару в Кировоградской области.

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