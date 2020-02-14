Ученые, которые работают над созданием вакцины от смертоносного китайского коронавируса показали, как он выглядит под микроскопом.

В сети появились яркие фото, сделанные с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Их опубликовли лаборатории Скалистых гор (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), передает ПМ.

Фото: flickr.com

Фото выше - это раскрашенная в ложные цвета фотография, на которой изображен вирус COVID-19 (окрашен в желтый цвет), во время выхода из клетки (окрашена в синий и розовый цвета).

Фото: flickr.com

Изображение выше тоже было получено с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Он не так хорош, как первый, но на этом снимке вы можете увидеть шипы на поверхности вируса, из-за которых его и прозвали коронавирусом, от слова "корона". Кстати, вирусы в семействе коронавирусов имеют небольшие различия в своем геноме, из-за чего симптомы заражения могут отличаться.

Фото: flickr.com

Изображение, которые вы видите выше - это результат командной работы исследователя из RML Эмми де Вит, которая предоставила вирус, микроскописта Элизабет Фишер, создавшей изображение, и отдела визуального медицинского изобразительного искусства, специалисты которого раскрасили фотографии.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые выяснили, что коронавирус не заражает детей, но не щадит стариков.

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