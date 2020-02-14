Правоохранители задержали двоих подозреваемых в совершении убийства известного пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева. Одним из них оказался иностранец - его полиция вместе с пограничниками встретила в аэропорту Одессы. Его сообщник был пойман в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В пятницу, 14 февраля, сотрудники киевской полиции вместе с пограничниками задержали мужчину, который подозревается в убийстве врача на улице Саксаганской 2-го февраля 2020.

"Задержание произошло в аэропорту города Одесса. Оперативники провели серьезную работу по установлению подозреваемого, ведь после убийства он скрывался и пытался покинуть территорию Украины. Стрельцом оказался гражданин другого государства. Его сообщника задержали на территории города Киева в ходе проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОРД. Сейчас с задержанными проводят первоочередные следственные действия", - сообщили в пресс-службе.

Скриншот: Полиция Киева в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что стражи порядка засекретили версии убийства хирурга Сотникова.

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