Вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что страны Североатлантического Альянса учатся у Вооруженных сил Украины защищать свои земли. Он также считает, что вступление Украины в НАТО является лишь вопросом времени.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает правительственный портал.

"Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных сил Украины. Не просто приезжать делиться опытом, а учиться, как нужно защищать свою страну. Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт. Мы важны друг для друга. Все остальное - вопрос времени. И это время обязательно наступит ", - заявил Кулеба.

Кулеба отметил что Украине для вступления в Альянс нужно последовательно работать на эту цель: "Для меня начало российской агрессии стало переломным моментом, означавшим: мы больше не будем "дергаться". Я думаю, точки расставлены. Понятно, где враг, а где союзники".

Ранее стало известно, что Украина в дальнейшем собирается поддерживать усилия коалиционных войск в Афганистане. Поддержка предполагает участие в тренировках, а также дипломатическую помощь в мирном урегулировании конфликта в этой стране.

Также мы писали, что 12 февраля Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прибыл с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО.