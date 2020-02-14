На эвакуацию украинцев из охваченного коронавирусом Уханя потратят 4,5 миллиона гривен. Решение о выделении государственных средств Кабмин принял 5 февраля.

Об этом свидетельствует распоряжение правительства, обнародованное на сайте Кабмина.

Так, в документе речь идет о том, что Министерство инфраструктуры получит 4,5 миллиона гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса, китайского города Ухань.

Средства возьмут из резервного фонда госбюджета. В течение недели Министерство инфраструктуры должно утвердить перечень трат, связанных с эвакуацией, а Минэкономики и Минифин должны их согласовать. Отчитаться последние два ведомства вместе с Государственной казначейской службой должны до 30 апреля.

Напомним, "Страна" писала о том, что украинцев эвакуируют из Уханя 18 февраля, на борт пустят только здоровых.

Также мы писали, что проведет эвакуацию украинцев из Уханя авиакомпания SkyUp.