В субботу, 15 февраля, проходит второй полуфинал Нацотбора на Евровидение - 2020. После первого полуфинала из восьми отобрали трех участников - JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть. Сегодня станут известны имена еще трех музыкантов, которые выйдут в финальный отбор.

На сцену выйдут MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Финал Нацотбора состоится 22 февраля. На нем назовут того, кто будет представлять Украину на Евровидении-2020 в Роттердаме.

"Страна" ведет онлайн второго полуфинала национального отбора на международный конкурс. В прямом эфире его показывают телеканалы СТБ и UA: Перший.

Материал обновляется.

Прямой эфир:

19:53 "Мои победы в других конкурсах были подготовкой к Евровидению" - говорит Элина. Песня "Get up" о вере в себя

19:39 После рекламы на сцену выйдет победительница "Х-фактор" и "Голос. Дети" Элина Иващенко

19:38 Виталий Дроздов говорит, что когда видел прошлое выступление девушек ему было скучно, но они проделали огромную работу и теперь очень убедительны

19:37 Притула предлагает девушкам и Тине Кароль спеть прямо сейчас: "Путин- ла-ла-ла" - поет ведущий

19:34 Тина Кароль говорит, что в восторге от вокала девушек и что и тексты, и выступление - это неожиданно и резонанс. "Я бы с вами спела" - говорит Тина

19:30 Хип-хоп "ВLCK SQR" (Черный квадрат). Песня посвящена знаменитой картине Казимира Малевича. "Нужно знать выдающихся украинцев" - говорят девушки со сцены. Они называют любимых украинских хип-хоп артистов: ТНМК, Alyona Alyona.

19:28 Сейчас выйдут трое сестер из FO SHO. Их родители приехали из Эфиопии - учились в меде в Харькове

19:21 Мнение судей: трек странный, но было круто

19:18 "Мы просто придумали название и все" - объясняют музыканты название MOONZOO (можно перевести, как "лунный зоопарк"). Рэпер-нигериец F.M.F. Sure приехал из Флориды. Говорит, что украинский язык не знает, но учит

19:16 Песня рассказывает о нескольких секундах, когда кардинально меняется жизнь. Она о моменте, когда смотришь на экран телефона и колеблешься, набрать ли номер любимого человека.

19:13 Готовятся к выходу музыканты из Львова MOONZOO вместе с рэпером F.M.F. Sure. Они работают в жанре sad danse - музыка для тех, кому невесело

19:11 Судья Виталий Дроздов говорит, что песни троих победителей первого полуфинала (JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть), а также трек группы Cloudless уже в ротации радио Хiт-FM

19:09 Трое из сегодняшних участников - бывшие подопечные Тины Кароль на талант-шоу - Элина Иващенко, Дэвид Аксельрод, KHAYAT. Тина обещает быть объективной

19:08 Притула троллит прошлогодний скандал. Говорит, раз к участникам теперь не может быть претензий, то он задаст неудобный вопрос Андрею Данилко. "Чей Житомир?" - спрашивает ведущий

19:03 Ведущий Сергей Притула говорит, что в этом году изменили правила Нацотбора и до него не допустили артистов, которые гастролировали в России c 2014 года.

В прошлом году, например, на скандальном Нацотборе гастроли в России на сцене припомнили участнице Maruv

18:59 Сегодня выступит Hardkiss

18:55 Прямой эфир Нацотбора показывают два канала: СТБ и UA Перший

18:53 До эфира 7 минут. В таком порядке сегодня выступают участники

18:50 После того, как линии для голосования закроют, баллы зрителей и жюри будут суммироваться. В финал пройдут те, кто занял первые три строчки рейтинга. Если же два участника наберут одинаковое количество баллов - в финал попадет тот, кого больше поддержали зрители.

18:45 Линии для голосования откроют после того, как все участники представят свои композиции. Чтобы проголосовать, нужно отправить смс с кодом исполнителя на номер 7766. Стоимость сообщения 0,94 грн. Код участника будет его порядковым номером выступления.

Также можно проголосовать с помощью мобильного приложения "Телепортал". Раздел "Глосование" станет активным после того,как будут открыты линии. Голоса пользователей, автоматически добавят к смс-голосам зрителей.

За любимого участника можно проголосовать только один раз.

Кто сегодня выступает

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure - "Maze"

Электронная группа из Львова была основана в 2017 году. Их музыка - сочетание synth-pop, dance music и блюза.

2. FO SHO - "BLCK SQR"



Это трио афроукраинок - сестры Бетти, Сиона и Мириам Ендале, которые работают в жанре хип-хопа с элементами соула и R&B. Тексты пишет старшая сестра - Бетти, которая до 2016 года занималась музыкой, как хобби. После этого она была бэк-вокалисткой TAYANNA, но думала об отдельном проекте. Сиона с пяти лет играет на фортепиано, Мириам - с шести на скрипке.

3. Элина Иващенко - "Get up"

Победительница третьего сезона "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "Х-фактор". Девушка сирота, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой.

4. Александр Порядинский - "Savior"

Музыкант известен, как победитель 4 сезона на шоу "X-Фактор".

5. GARNA - "Who We Are"

Настоящее имя певицы - Алена Левашева. Певица родом из Харькова исполнит композицию "Who We Are". Раньше она была солисткой Prime Orchestra. А в декабре прошлого года презентовала сольный проект.

6. KHAYAT - "CALL FOR LOVE "

Андрей Хаят работает в жанре фольктроника. Он уже принимал участие в Нацотборе в прошлом году и запомнился зрителям. После этого музыкант участвовал в шоу "Голос страны".

7. David Axelrod - "HORIZON "

Этот музыкант ранее выступал под именем Владимир Ткаченко, но год назад пришел на шоу "Голос страны" и спел под псевдонимом Дэвид Аксельрод. Он известен и по другим телешоу "Шанс", "Х-фактор", "Танцы со звездами". Дэвид Аксельрод - муж продюсера Алены Мозговой. Пара вместе воспитывает дочь.

8. TVORCHI - "Bonfire"

Этот дуэт из Тернополя два года назад создали Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни. Они познакомились на улице случайно. Андрей подошел к Джеффри на улице, чтобы пообщаться на английском. В итоге Джеффри стал вокалистом, Андрей - музыкальный продюсер.