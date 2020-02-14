В Волгограде мужчина напал с шашкой на бывшего мужа своей жены. Пострадавший выжил, но махавшему холодным оружием грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Уточняется, что 52-летний пострадавший госпитализирован со скальпированными и рублеными ранами головы, а также с переломом черепа. По данным полиции, волгоградец пришел домой к бывшей жене в поселке Аэропорт, где у него возник конфликт с ее новым мужем. В результате между ними завязалась драка, которая потом продолжилась на улице.

Отмечается, что применившему шашку мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что жительницу Петербурга, сбежавшую из изолятора с подозрением на коронавирус, хотят госпитализировать через суд.

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