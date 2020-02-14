Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки", уточнили на странице Офиса президента в соцсети.

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Политика страны" напомнил контекст, в котором состоялся данный разговор Путина и Зеленского.

"В начале недели российская сторона обвинила Киев в саботаже договорённостей в Париже (имеются в виду призывы Киева переписать Минские соглашения, а также эскалация на линии фронта) и поставила под сомнение следующую встречу Нормандской четверки.

Вслед за этим с Зеленским поговорила Меркель, обсудив необходимость выполнения Минских соглашений, а теперь состоялся разговор с Путиным. Где, судя по всему, и обсудили имеющиеся противоречия.

К чему по итогу пришли - будет понятно по ближайшим встречам Трехсторонней группы в Минске.

Но для определенной категории граждан весь этот контекст не важен. У них наверняка будет «единственно правильная версия» - Зеленский обсуждал с Путиным "рассекреченную" встречу с Патрушевым! Ну действительно, что ещё они могут обсуждать по телефону?"

Ранее "Страна" писала о том, что Медведчук рассказал, как не согласился с Путиными по поводу Зеленского.

Также мы сообщали, что Путин хочет закрепить в Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины.