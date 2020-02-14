В Одессе в результате ДТП перевернулся пожарный автомобиль. Инцидент произошел из-за столкновения пожарных с двумя легковыми автомобилями.

Об этом сообщает управление патрульной полиции в Одесской области, передает "048"

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 06:00 на перекрестке Балковской и Дальницкой улиц. Так, по словам очевидцев, пожарная машина опрокинулась из-за того, что ее водитель пытался совершить маневр во избежание столкновения с автомобилями Mitsubishi Mirage и Audi A4.

В итоге машина пожарной службы заблокировала проезжую часть. Пострадавших в ДТП нет.

Видео: YouTube/ Информационное агентство "Одесса - медиа"

Ранее мы писали о том, что на трассе Одесса-Киев водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспорт перевернулся посреди дороги.

Также "Страна" сообщала о том, что украинская певица Яна Шемаева, более известная под творческим псевдонимом Jerry Heil, попала в ДТП после концерта в Одессе.