Беларусь и Россия подписали документ, который определяет порядок формирования цен при поставке природного газа Минску в 2020 году на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб.м.

Об этом сообщает пресс-служба Газпрома в пятницу, 14 февраля.

Документ подписали глава российского Газпрома Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко. На рабочей встрече Миллера и Семашко в Санкт-Петербурге также присутствовал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Неделю назад Россия и Беларусь договорились о цене на газ до 2021 года. По итогам встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб. м.

Как сообщала "Страна", 25 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о начале работы над новым контрактом по газу с Россией.

Ранее в январе президент страны Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых, а в декабре угрожал забрать две ветки нефтепровода "Дружба", после чего в Беларуси решили заменить российскую нефть на поставки из Украины, а Лукашенко заявил, что хочет покупать газ для Беларуси по внутрироссийским ценам.