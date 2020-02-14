Запуск поездов по маршруту Прага - Краков - Перемышль - Медыка (польско-украинская граница), который чешский частный транспортный оператор Leo Express планировал начать с марта 2020 года, переносится на июнь. Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на информацию польских СМИ.

Уточняется, что запуск маршрута пришлось отложить из-за того, что польский оператор ж/д инфраструктуры PKP PLK не включил новое железнодорожное сообщение в мартовское расписание движения поездов. Поэтому в Leo Express сообщили, что надеются на запуск поездов по новому маршруту теперь уже с июня.

"PKP PLK, которая управляет движением поездов на польских путях, не согласилась с нашим предложением о включении в расписание конкретных часов отправления поездов. Мы все же могли бы попытаться запустить наши рейсы быстрее, но во втором квартале запланированы ремонты на отрезке Жешув-Перемышль, так что это также помешало бы нам. Именно поэтому мы постараемся договориться с PKP PLK о следующем графике движения поездов и надеемся, что в июне уже будут курсировать первые поезда по маршруту Медыка-Прага", - заявил Юрай Андрейка, отвечающий за польско-украинский рынок в Leo Express.

Напомним, чешский перевозчик Leo Express получил разрешение на запуск регулярных ж/д рейсов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка, которая находится на границе с Украиной.

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