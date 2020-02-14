В России приветствуют планы властей Украины построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма. Однако считают, что крымчане уже "выбрали свою мечту".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Если для кого бы то ни было в Украине будет построен город мечты, это можно только приветствовать. Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад", - сказал представитель Кремля журналистам.

Отметим, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев с Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности достигнуты во время встречи с президентом Турции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с командой представительства президента в АР Крым.

В сообщении отмечается, что Зеленский обсудил с постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителем Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой насущные проблемы украинцев из оккупированного полуострова.

Напомним, что жителей Крыма и Донбасса во время переписи предлагают посчитать со спутника.

Также мы писали о том, что Комитет Рады по правам человека назвал невозможным возобновление поставок воды в Крым.